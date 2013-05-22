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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 10:23 BJT

全球油料作物：美国大豆进口料增加，因旧作供应吃紧--油世界

* 美国将从加拿大和南美进口更多大豆

* 巴西船货料将缓解供应吃紧状态

路透汉堡5月21日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，美国作为传统的大豆出口大国，在本作物季可能增加大豆进口，因旧作供应紧俏。

“我们估计2012/13作物季(9月到次年8月)，美国将进口87万吨或3,200万蒲式耳大豆，一部分来自加拿大，一部分来自南美，”油世界表示。

相比而言，2011/12作物季美国仅进口46万吨大豆。

2012年收成不佳后旧作供应吃紧以及出口活络，支撑本周美国旧作大豆价格。

油世界表示，上周又有三艘巴西大豆船货运往美国东海岸。

“这将部分缓解供应非常吃紧的状态，”油世界称。

但油世界还表示，美国2012/13作物季的大豆库存仍可能降至300万吨或1.1亿蒲式耳，2011/12作物季末时库存为461万吨。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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