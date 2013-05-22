全球油料作物：美国大豆进口料增加，因旧作供应吃紧--油世界

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美国将从加拿大和南美进口更多大豆
* 巴西船货料将缓解供应吃紧状态
路透汉堡5月21日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，美国作为传统的大豆出口大国，在本作物季可能增加大豆进口，因旧作供应紧俏。
“我们估计2012/13作物季(9月到次年8月)，美国将进口87万吨或3,200万蒲式耳大豆，一部分来自加拿大，一部分来自南美，”油世界表示。
相比而言，2011/12作物季美国仅进口46万吨大豆。
2012年收成不佳后旧作供应吃紧以及出口活络，支撑本周美国旧作大豆价格。
油世界表示，上周又有三艘巴西大豆船货运往美国东海岸。
“这将部分缓解供应非常吃紧的状态，”油世界称。
但油世界还表示，美国2012/13作物季的大豆库存仍可能降至300万吨或1.1亿蒲式耳，2011/12作物季末时库存为461万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币