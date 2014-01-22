豆粕和菜粕领跌农产品期货

路透北京1月22日 -中国农产品期货周三几近全线下跌，豆粕和菜粕期货均跳空低开，跌幅居前，豆粕下跌1.69%，菜粕更是大幅下跌2.88%，这与隔夜美盘大跌有直接关系，亦受春节前现货需求弱势的拖累。

大商所豆粕期货主力1405合约连续第二日收低，跌至每吨3,309元人民币，为上周一以来新低。郑商所菜粕期货1405合约大跌至每吨2,594元，亦为一周多来新低。

“美盘大跌，而且春节前豆粕消费淡季，生猪出栏量大。菜籽粕也一样，饲料厂备货差不多了，消费清淡。”格林期货油脂分析师刘锦表示。

她并称，菜籽粕期货此前在资金作用下一路高涨，现在基本面有下跌的需求，期价正常回落。

她并预计，1月豆粕和菜粕都是一个震荡寻底的过程，春节前基本面淡季，估计将延续回调行情，待春节后开启新的行情。

“今天豆粕已经跌破60日线了，下一步将考验3,300的支撑，如果跌破，那么下一个支撑位将是3,220元。”刘锦认为。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二下跌2.7%，录得两个月来最大单日跌幅，交易商表示，因阿根廷降水将有利作物生长，且预期中国可能减少购买美国大豆的量，改为买入部分其他产地出产的大豆。不过，美国大豆期货周三小升，阿根廷收成前景改善打压上日价格下跌近3%，吸引买家进场。

对于周末中国发布的第11个关注三农问题的一号文件，分析师认为，今年1号文件的影响很大，尤其关于直接补贴试点方面的规定出炉，亦确定油菜籽、小麦等将继续实行收储政策。

分析师提到，今年一号文件出来之后，菜籽油期货受继续收储的政策提振在周一触及涨停，而文件中保证口粮自给自足的政策导向亦对稻米和小麦形成长期支撑。

中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周三称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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