美国农业：豆粕出口激增，导致国内供应紧张

路透10月28日 - 交易员和分析师们周二表示，豆粕大量出口已经使美国国内供应紧张，尽管加工厂获得充足的大豆供应，但仍然推高了豆粕现货和期货市场的价格。

根据美国农业部(USDA)数据，海外进口商已经预定了624.5万吨2014/15作物年度的美国豆粕，为10月中期的最高纪录，超过了政府预期的全年出口量的一半。

出口激增之前，由于预期大豆创下纪录高产，豆粕价格在9月暴跌31%，至2012年1与以来最低。目前只有229,700吨豆粕出口到海外。

在出口的强力拉动下，大豆加工商干脆直接将豆粕运到美国墨西哥湾，这刺激饲料价格和豆粕期货价格上涨。

这种状况也使国内买家支付的升水上涨。本周较芝加哥期货交易所(CBOT)11月豆粕期货升水每吨最高上涨25美元，至60美元。而以往这个时候，由于供应充足，现货市场通常走软。

初秋时的低现货价格也加剧了紧张状况。许多农户将新收获的大豆直接储藏起来，这放缓了大豆加工厂大豆供应的补充。加工厂的库存量已经减少至9,200万蒲式耳，创31年低点。

美国油籽加工者协会(The National Oilseed Processors Association)的月报称，9月只生产了231.5万吨豆粕，为2014年8月以来最低。

但供应紧张刺激期货市场上涨，提高了加工商的利润率，给予他们有利的刺激加快生产。CBOT近月豆粕合约 本月迄今大涨23%，触及六周半高点。(完)