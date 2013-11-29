豆粕涨至一个半月高位 短期或延续多头格局

路透北京11月29日 - 中国大连商品交易所豆粕期货主力合约周五小幅上涨，创下近一个半月来高位。分析师认为，不过短期内多头格局可能仍会让近期强势延续，不过本月下旬以来的涨势更多为技术性上涨。

天下粮仓豆粕首席分析师李丽凤认为，从豆粕基本面看并没有特别之处，甚至稍微偏空。美国豆粕期货也缺乏基本面支撑，资金利用向中国出口等话题进行炒作的因素偏多。

“连盘（大商所豆粕期货合约）还是处于多头格局，可能会涨到前高位再下来。”她预计近月1401合约可能会涨到前期高位的3,780元附近，主力的远月1405合约也有进一步上涨的可能性。

北京时间15:28，豆粕1401合约成交于3,725元，上涨0.68%，1405合约成交于3,338元，上涨0.6%。

其他品种方面，中国橡胶期货主力合约延续上日强势，一度触及11月5日以来的高位19,765元后涨幅缩窄。

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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