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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:59 BJT

全球农业：全球6月豆粕供应依旧紧张--油世界

路透汉堡6月4日 - 德国油籽分析机构油世界周二表示，全球6月豆粕(豆粉)供应将维持紧张，因南美出口量依旧低于预期，而且尽管预期南美供应将增加，但直至9月豆粕价格或将维持在高位。

“今年4-6月一季油粕供应依然紧张，因南美豆粕到货推迟且数量不足，”油世界表示。

买家一直等待2013年初阿根廷和巴西新作大豆大量出口，以缓解全球市场的供应紧张状况。大豆价格2012年9月触及纪录高位，因美国遭受乾旱袭击。

尽管全球需求旺盛，但巴西港口和运输瓶颈问题以及工人罢工，使运输陷于混乱。

油世界预计，7-9月一季的状况料将“明显改善”，届时全球豆粕进口量将增至570万吨，较上年同期增长10%，为六个季度以来首次出现同比上升。

“但豆粕供应回升将被其他油粕供应紧张所完全抵消，其他油粕主要包括葵子饼和菜籽饼，这样目前将使价格获得支撑，”油世界表示。(完)
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