全球农业：全球6月豆粕供应依旧紧张--油世界

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透汉堡6月4日 - 德国油籽分析机构油世界周二表示，全球6月豆粕(豆粉)供应将维持紧张，因南美出口量依旧低于预期，而且尽管预期南美供应将增加，但直至9月豆粕价格或将维持在高位。
“今年4-6月一季油粕供应依然紧张，因南美豆粕到货推迟且数量不足，”油世界表示。
买家一直等待2013年初阿根廷和巴西新作大豆大量出口，以缓解全球市场的供应紧张状况。大豆价格2012年9月触及纪录高位，因美国遭受乾旱袭击。
尽管全球需求旺盛，但巴西港口和运输瓶颈问题以及工人罢工，使运输陷于混乱。
油世界预计，7-9月一季的状况料将“明显改善”，届时全球豆粕进口量将增至570万吨，较上年同期增长10%，为六个季度以来首次出现同比上升。
“但豆粕供应回升将被其他油粕供应紧张所完全抵消，其他油粕主要包括葵子饼和菜籽饼，这样目前将使价格获得支撑，”油世界表示。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。