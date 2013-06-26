全球油料作物：豆粕价格料从7月开始下跌，因供应充足--油世界

路透汉堡6月25日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二称，豆粕价格料从7月开始下跌，因此今年初出口迟滞后，南美进入全球市场的供应增加。

油世界预计，全球2013年7/9月动物饲料豆粕产量或将较上年同期增长300万吨，至4,670万吨。

“在我们看来，今年7/9月一季豆粕价格可能将大幅下跌，预计届时全球豆粕产量将较上年同期大幅增加，”油世界称。

“增加的多数产量将来自南美，出口供应增长，并由此导致价格承压，”该机构称。

南美豆粕出口供不应求，因巴西港口及运输中断，以及阿根廷农户惜售，均阻碍了大豆作物抵达其最终目的地。

油世界表示，豆粕价格的下跌趋势可能将持续，并将在第四季“加剧”。

“全球油粕市场处于供应紧张到充足的转型期，”并称当前的供需形势使豆粕和其他油粕价格处于“不寻常的高位。”(完)