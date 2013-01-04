标普500指数收在五年高位 受就业及服务业数据提振

* 美国12月非农就业岗位增加15.5万个

* 苹果股价下挫,报导称三星智能电话将扩大领先优势

* 标普500指数录得逾一年最大单周升幅

* 道指收高0.33%,标普500指数升0.49%,Nasdaq指数微涨0.04%

路透纽约1月4日 - 美国股市周五上涨,标普500指数收在五年来最高收位,此前数据显示12月非农就业岗位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张.

标普500指数收盘水准为2007年12月来最高,且录得2011年12月来最大周度升幅.

多数升幅是在本周稍早斩获,包括在美国达成化解财政悬崖协议后于周三录得的逾一年最大单日升幅.

道琼工业指数.DJI收升43.85点,或0.33%,至13,435.21点;标准普尔500指数.SPX收升7.10点,或0.49%,至1,466.47点.Nasdaq指数.IXIC微升1.09点,或0.04%,至3,101.66点.

本周,道指劲升3.8%,标普500指数大涨4.6%,Nasdaq指数跳升4.8%,均录得逾一年来最大周度百分比升幅.

CBOE波动性指数.VIX连跌四日,周度跌幅近四成,为历来最大.该指数收报13.83,为8月来最低.

美国企业雇佣员工的步伐在12月略有放缓,显示该国经济成长脚步迟滞,未能进一步压低国内居高不下的失业率.美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,且略低于11月水平.新增就业岗位来自整体经济各个领域,制造业、建筑业及医疗保健领域均有覆盖.

美国供应管理协会(ISM)周五公布,12月非制造业指数为56.1,为去年2月来最高,预估为54.2;11月为54.7.

由于标普500指数在五年收盘高位,分析师表示,该指数在9月触及的高位近1,475点上方进一步攀升的难度可能更大.

"我们目前接近需要强大催化剂的阶段,这可能是企业获利,也可能是三个月良好的经济数据,可能是许多因素,"HighTower Advisors董事总经理AdamThurgood称.

"而目前的情况是对看似不错且不断改善的基本面看法分歧,而目前又出现可能令一切灰飞烟灭的负面尾部风险."

他所指的是美国政府尚未解决的问题"正在酝酿一场财政超级风暴",这些问题包括未来几个月严苛的联邦预算削减,以及提高政府举债上限的必要.

12月非农就业岗位增加并未打压失业率,失业率仍持稳于7.8%.

周五路透调查显示,受访的交易商中多数预计美联储将在2013年结束购买公债计划.

苹果(AAPL.O)大跌2.6%,报528.36美元,打压了Nasdaq指数.

苹果竞争对手三星电子(005930.KS)今年在全球的智能手机销售或将增长35%,料将扩大对苹果的领先优势,令人们更加担心苹果是否有能力生产更有创意的产品.市场研究机构Strategy Analytics称,三星电子的产品花样繁多.

制药大厂礼来(Eli Lilly)(LLY.N)是对标准普尔500指数提振最大的个数之一,该股劲扬3.7%,报51.56美元.该公司表示,预计2013年未计特殊项目在内每股获利将升至3.75-3.90美元,2012年时为3.30-3.40美元.

其同业强生(JNJ.N)涨1.2%,报71.55美元,此前德意志银行将其评级从"持有"上调至"买入".

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场交投温和,总成交量约为60.7亿股,略低于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,287:701,Nasdaq市场则为 1,599:866.(完)

(编译 李军/于春红; 审校 母红)

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