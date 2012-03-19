标普500指数周一扩大涨势

* 苹果股价受派息与股票回购计划提振上扬

* UPS收购TNT Express,激励股价上涨

* 小盘股指数触及纪录收盘高位

* 道琼工业指数收涨0.05%,标普500指数升0.4%,Nasdaq指数涨0.8%

路透纽约3月19日电---美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%,之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.

标普500指数收於自2008年5月以来的高点,较2007年10月创下的1,565.15点纪录收盘高位低10%.

"这类事情通常会吸引散户返场,"OakBrook Investments的联合首席投资官Peter Jankovskis表示.

分析师表示,流入的散户资金可能推动这股涨势的第二波.年初迄今,这股涨势已经推动标准普尔500指数上涨12%.

全球市值最高的公司苹果(AAPL.O)--升2.7%,报601.10美元,这是苹果首次收於600美元上方,本季度涨幅已经接近50%.苹果表示,将自7月起每季度每股派息2.65美元,并且将自下个会计年度起回购价值100亿美元的股票.这次派息将是苹果自1995年以来的首次.

不到一周前,美国主要大银行在通过美国联邦储备理事会(美联储,FED)的压力测试之後纷纷表示,将增加派息和回购数以10亿美元计的股票.

派息增加,以及近期一系列利好的美国经济数据为投资者投资股市扫清了道路.

"公司纷纷提出派息计划和增加派息,投资者开始意识到,除了股市别无好的投资渠道,"新罕布什尔州Portsmouth市Harbor Advisory Corp的首席投资官Jack de Gan表示.

标普小盘股600指数.SML收於纪录高位,标普400中型股指数.MID也收盘接近纪录高位,这证明了美股的全线上扬.

在标准普尔10大板块中,科技板块领涨,金融板块位居第二.标准普尔金融股指数.GSPF收涨0.6%.

道琼工业指数.DJI涨6.51点,或0.05%,收报13,239.13点.标准普尔500指数.INX升5.58点,或0.40%,报1,409.75点.Nasdaq指数.IXIC上扬23.06点,或0.75%,报3,078.32点.

瑞银将美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)的目标价上调近24%,吸引大量投资者关注,提振该公司股价跳涨6.4%至31.64美元.

联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)收涨2.8%至81.11美元,因该公司达成收购荷兰同业TNT Express TNTE.AS的协议,帮助其成为欧洲市场的领军企业.

芯片制造商Broadcom CorpBRCM.O收高2.6%至38.78美元,之前该公司表示在对Emulex CorpELX.N的专利侵权诉讼中获得了法院的初步禁令.

经济方面,全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,3月美国房屋建筑(营建)商信心持稳在2007年6月以来最高,2月数据被下修.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为65亿股,稍低於今年以来69亿股的日均值.

纽约证交所与Nasdaq上涨个股与下跌个股之比均约为9:5.(完)

--编译 李春喜;审校 李军 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。