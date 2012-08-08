标普500指数连升第四日 以微弱升幅勉强维持涨势

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 标普500指数小涨,连升第四日
* 麦当劳股价走低,因7月同店销售基本持平
* 必需消费类股领涨,非必需消费类股承压
* 道指微升0.05%,标普500指数小涨0.06%,Nasdaq指数下跌0.15%
路透纽约8月8日电---美国股市周三涨跌互现,标普500指数以微弱的涨幅勉强维持已持续三日的涨势,且连续第二日收在1,400点之上,市场成交清淡.
有关欧洲央行和美国联邦储备委员会(FED,美联储)将采取行动刺激经济的预期近期提振股市,但在触及三个月高位後,投资者找不到进一步推高市场的理由.
三大股指开低,但午盘反弹,同属防御型股的必需消费类股.GSPS和保健类股.GSPA领涨,显示投资者保持乐观情绪受控.
"今日市场受到良好的支撑,这是非常利好的迹象,暗示市场的最弱阻力位上移,"BNY Mellon Wealth Management驻波士顿的投资策略部董事Jeff Mortimer表示.
市场预期未来几季全球成长疲弱,需求不旺,导致投资者冀望主要央行将采取行动.
作为全球增长转弱的迹象之一,麦当劳(MCD.N)周三报告7月同店销售基本持平,为逾九年来表现最差的一个月,该股回落1.7%,报87.53美元.
"显然,欧洲将把自己从分崩离析的边缘拉回的想法扶助奠定了市场的基调.投资者认为,一旦形势恶化,各国央行将尽一切努力提供流动性,"Mortimer表示,他负责管理1,710亿美元的资产.
英国央行周三大幅调降该国中期经济增长预期,但未暗示将采取进一步刺激举措.法国央行预计,第三季经济将萎缩,因欧元区二线国家和英国需求疲弱.
道琼工业指数.DJI微升7.04点,或0.05%,收报13,175.64点;标准普尔500指数.SPX小涨0.87点,或0.06%,至1,402.22点.Nasdaq指数.IXIC回落4.61点,或0.15%,至3,011.25点.
西班牙10年期指标公债收益率一度升穿7%,凸显市场的谨慎基调,近期欧洲官员在重振区内经济方面缺乏协调合作,令投资者大为失望.
市场正在消化西班牙最终会寻求救助,但可能需要一定时间的观点,这将为欧洲央行干预债市开启大门.
看似今日市场走势主要受算法交易推动,暗示市场走向不明.
成交清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约57.2亿股,远低於78.4亿股的去年日成交均值.
非必需消费类股.GSPD跌幅最大,回落0.4%,因时尚巨头Ralph Lauren(RL.N)和旅游服务网站Priceline (PCLN.O)和OrbitzOWW.N均预期,受全球成长放缓拖累,需求将滑坡.
Ralph Lauren收跌1.1%,报151.39美元.Orbitz重挫25.5%,报3.47美元.Priceline急跌17.3%,报562.32美元.
Dean Foods (DF.N)跳升40.6%,报17.46美元,该公司周二公布的获利强於预期.
硅晶圆生产商MEMC Electronic Materials Inc WFR.N大涨近11%,报2.28美元,该公司报告经调整後录得季度获利,令投资者意外.
纽约证券交易所近半数股票收涨,Nasdaq市场均约42%的股票收高.(完)
--编译 母红;审校 李军
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