标普警告未来一两年新兴市场国家主权评级调降风险

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月3日 - 评级机构标普周一警告称，未来一到两年，主权评级被调降的新兴市场国家可能多过调升。
标普负责主权评级的首席评级官发布最新报告称，前20大新兴国家中，有创纪录的九个国家评等展望为负面，意味着这些国家实际上遭到调降预警。
“这是我们对新兴市场主权债评级最严重的一次负面看法，也是我们预计未来一两年降级要超过升级的原因，”标普的Moritz Kraemer说道。
近期的风险不仅仅包括美国逐步升息、中国经济增长放缓以及世界贸易下降，还包括民粹主义政治和潜在的地缘政治冲突。美国升息可能会吸引投资者返回发达市场。
“我们对新兴市场潜在信用评级的看法不如市场的看法那么积极，这就是原因所在”Kraemer说道。(完)
(编译 艾茂林/王琛；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。