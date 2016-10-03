标普警告未来一两年新兴市场国家主权评级调降风险

路透伦敦10月3日 - 评级机构标普周一警告称，未来一到两年，主权评级被调降的新兴市场国家可能多过调升。

标普负责主权评级的首席评级官发布最新报告称，前20大新兴国家中，有创纪录的九个国家评等展望为负面，意味着这些国家实际上遭到调降预警。

“这是我们对新兴市场主权债评级最严重的一次负面看法，也是我们预计未来一两年降级要超过升级的原因，”标普的Moritz Kraemer说道。

近期的风险不仅仅包括美国逐步升息、中国经济增长放缓以及世界贸易下降，还包括民粹主义政治和潜在的地缘政治冲突。美国升息可能会吸引投资者返回发达市场。

“我们对新兴市场潜在信用评级的看法不如市场的看法那么积极，这就是原因所在”Kraemer说道。(完)