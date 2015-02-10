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国际财经 | 2015年 2月 10日 星期二 10:46 BJT

标准普尔调降数个中东产油国评级

路透2月9日 - 标准普尔调降包括沙特和巴林等在内中东产油国的评级和展望，指称因近期油价急跌。

标准已将2015年布兰特原油价格均价预估降至每桶55美元，之前预估为105美元。

该评级机构调降了巴林及哈萨克斯坦和阿曼的主权信用评级；同时调降了沙特的展望。

标普并称，马来西亚料将不会受到油价的冲击，确认该国的展望，指称因马来西亚经济将能保护自身不受疲弱的能源市场所冲击。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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