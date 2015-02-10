标准普尔调降数个中东产油国评级

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透2月9日 - 标准普尔调降包括沙特和巴林等在内中东产油国的评级和展望，指称因近期油价急跌。
标准已将2015年布兰特原油价格均价预估降至每桶55美元，之前预估为105美元。
该评级机构调降了巴林及哈萨克斯坦和阿曼的主权信用评级；同时调降了沙特的展望。
标普并称，马来西亚料将不会受到油价的冲击，确认该国的展望，指称因马来西亚经济将能保护自身不受疲弱的能源市场所冲击。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)