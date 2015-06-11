标普调降希腊主权债信评等至CCC 展望为负面

路透雅典6月10日 - 评级机构标准普尔周三将希腊主权债券评等下调至更低的垃圾级，在该国政府推迟向国际货币基金组织(IMF)偿债后，质疑其债务是否可以持续。

标普在一份声明中称，将希腊评等调低一个级距，从CCC+调降至CCC，称希腊上周五推迟还债，似乎要优先支付养老金和国内支出，而非偿债。

希腊行使权利，把6月到期的所有IMF贷款汇总成一笔，准备一次性在月底前偿还。

但若不能与国际债权人达成改革换现金的协议，希腊似乎不太可能有能力偿还这16亿欧元贷款，而且目前协商陷入僵局，提高了即将违约的风险。

标普称，由于政府、银行业及经济的流动性有进一步恶化的风险，标普给予希腊的信评展望为负面。

“我们认为，若是名义GDP的前景没有彻底改观、公共部门得不到深入改革，希腊这样的债务是难以为继的，”标普说。

标普称，若希腊无法和欧盟/IMF债权人达成协议，“未来12个月内希腊政府可能面临商业性债务违约，”至于未来几日能否就债务减免或进一步大规模资金援助达成协议，标普的看法比较悲观。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)已在4月把希腊债信评级从Caa1调降至Caa2，展望为负面，因希腊能否赶在偿债期限前与债权人达成协议仍不确定。(完)

(编译 李爽/李婷仪 审校 张涛/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。