标准普尔维持印度“BBB-”评级不变 排除今明两年调升可能性

路透孟买11月2日 - 标准普尔周三确认印度主权评级，对印度政策稳定性与货币政策可信度改善表示欢迎。但标普排除在今、明两年调升评级的可能性，因为印度公共财政疲弱，人均收入偏低。

尽管印度官员努力争取调高评级，但标准普尔仍不为所动。该国官员声称该国已有效控制财政赤字，并通过了调整商品及服务税(GST)等重大经济改革计划。

标准普尔维持印度评级于“BBB-”不变，展望“稳定”，表示印度需要采取更多努力，把政府总体净债务降至低于国内生产总值(GDP)的60%。

“稳定的展望，权衡了印度良好的国际收支情况和包容性的决策传统，以及人均收入偏低和公共财政疲弱带来的脆弱性，”标准普尔在声明中表示。

“根据我们目前的各项预估，印度的评级展望表明，我们并不预期在今年或明年改变对印度的评级。”

一名资深政府官员对标普的决定感到失望，称其并未反映出过去两年印度在总理莫迪领导下为了改善经济增长所付出的努力。

标普指出其立场的基础，是预期印度中期增加的财政收入将不足以明显减少赤字；同时还指出印度政府举债仍“高”。

标普还表示担心该国政府可能推迟削减补贴，同时指出2019年前银行业可能将需约450亿美元的资本挹注，或相当于国内生产总值(GDP)的2%，才能达到国际巴塞尔III资本规范。

不过标普仍乐见政府致力于“处理存在已久的阻碍增长因素”，包括通过了商品服务税(GST)，及就业和能源业的其他改革。

标准普尔亦乐见印度央行采取行动降通胀并提高“货币政策公信力”，包括通过成立委员会来设定利率并改善沟通。

标准普尔和惠誉两家评级机构给予印度的评级均为“BBB-”，为投资级别中最低，展望为“稳定”。穆迪给予印度的评级为等级的“Baa3”，但展望“正向”。(完)