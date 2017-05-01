英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
长期以来标普一直认为退欧对英国经济构成威胁。该机构预计，大选后特雷莎·梅所在的保守党在议会的多数优势将进一步扩大，或可给予她更大的灵活性，有利于同欧盟达成“可行的”脱欧协议。
这也许能够减轻英国在没有过渡性安排的情况下仓促脱欧这种“断崖式坠落”的风险，万一出现这样的结果，对英国经济的打击可能是最沉重的。
“尽管如此，围绕大选和脱欧谈判都存在风险，”标普在其声明中重申，英国的主权债务评级可能被进一步调降。
标普并表示，英国的脱欧决定对该国巨大的融资需求带来“更严重的风险”，并可能使国内各地区之间的关系更为紧张。
标普称，英国的外部融资需求总量，是标普给予评级的131个主权国家中最高的。
“尽管我们预计经常帐赤字会微幅收窄，但我们仍然认为英国高企的外部赤字是一个弱点，而且我们认为退欧对融资来源构成风险，”标普说道。
“我们还认为，围绕英国的团结问题上，退欧将持续带来政治和宪法议题方面的挑战，尤其是如果它导致苏格兰二次独立公投、或者北爱尔兰紧张局势升温的话。”
标普称，预计2017-2020年间，英国经济年均增速为1.4%；退欧公投前标普预测2017-2019年间的年均增速为2.1%。
标普称，如果英国在未达成过渡安排的情况下骤然退欧的前景明朗化，那么最新的预测将被下修，强调了退欧谈判的不确定结果。
“尽管英国有可能与欧盟达成一项互利协议，但也存在这样的可能性，即留下的许多欧盟成员国没有去容忍英国的动因，他们将更注重阻止其他成员国退欧，并遏制本国疑欧主义活动的升温，”标普说道。(完)
(编译 郑茵/王琛；审校 徐文焰)
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