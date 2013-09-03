标普分析师称印度评等遭调降的几率大于印尼--彭博

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透孟买9月3日 - 彭博周二援引标准普尔分析师在首尔简报会上的评论称，标普认为印度主权信用评等遭调降的可能性高于印尼。
据彭博，标普分析师Kim Eng Tan还表示，印度评等未来两年内被下调的几率超过三分之一。
标普对印度的评等为“BBB-”，评等前景“负面”。若遭调降，其评等将降至垃圾级别。
该机构对印尼的主权信用评等为“BB+”。
该消息公布后，印度卢比兑美元触及日低67.36。(完)
(编译 王兴亚；审校 田建华)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。