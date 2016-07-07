标普警告可能下调澳洲AAA评级 展望下调至负面（更新版）

(新增细节与市场反应)

路透悉尼7月7日 - 标准普尔周四警告可能在两年内调降澳洲的AAA级债信评等。此前标普将澳洲主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，称7月2日的选举结果可能削弱了政府解决预算赤字的能力。

该警告对于澳洲总理特恩布尔将是沉重打击。他正接近获得以微弱优势组建多数政府所需的票数。

这次选举结果仍然不明朗，令澳洲陷入政治僵局，也令人对特恩布尔的领导能力产生疑问。

标普下调评级展望后，澳元起初下跌0.005美元，至当日低点0.7467美元，但此后反弹至0.75美元。

“如果我们认为澳洲议会为储蓄及收入措施立法力度，不足以使政府部门预算赤字实质减少，并在2020年代初期实现预算平衡，则未来两年我们有三成的可能下调澳洲评级，”

“我们未来六至12个月将继续关注执行状况，抑或新任政府在参议院和众议院通过收入和支出举措的能力，”

鉴于在全球金融危机后许多国家债信评级已遭下调，尽管澳洲评级受到威胁，但该国财政状况仍相对稳健。

10年期澳洲公债收益率位于1.88%，也使得澳债相对于收益率为负的公债具有高度吸引力。

标普前次下调澳洲信用评级是在1989年10月。1999年5月，标普将澳洲信用评级上调至AA+，在2003年2月恢复到最高的AAA评级，此后一直保持着该评级。

标普称，澳洲政府当前的预期是到2021财年可实现预算平衡，如果成真，那么届时距离澳洲在全球金融危机后出现预算赤字的时间将超过10年。

本周稍早，穆迪表示澳洲短期的政治不确定性对该国的AAA评级影响有限。

惠誉称澳洲的负债情况仍与其AAA评级相符，但告诫称大选后的政治僵局有可能随着时间的推移威胁到其最高评级。(完)