标普下调15家大型银行信用评级

路透纽约11月29日电---评级机构标准普尔周二下调15家大型银行的信用评等,因其对评级标准进行了全面调整.这15家银行中,多数为欧洲和美国的银行.

摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱资本(BARC.L)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)等银行的评级被下调一个级距.

标普依据新的评级标准,在重新检视37家全球大型银行的评级後宣布,维持20家银行的评等不变,并上调两家银行的评等.该评级机构还更新了上述银行众多分支机构的评等.

虽然标普在一年多前已经就评级标准修改一事开始向市场发出警告,但本次结果公布之时,恰逢市场对银行债务的信心脆弱.

本月早些时候,有来自标普的人士称,他们将逐步公布全球逾750家银行的最新评等,最先公布的将是大型银行评级.其他银行评级将在未来几周公布.

新公布的大型银行评级结果要差于标普对所有银行的预期.本月早些时候标普人士曾预计,大约20%的银行评级将被下调,20%被上调,60%保持不变.

美国银行、摩根大通、高盛和摩根士丹利的新闻发言人拒绝置评.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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