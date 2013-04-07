标准普尔称英国评等恐因增长和赤字问题遭调降

路透伦敦4月5日 - 标准普尔周五警告称，英国经济增长逊于预期或者在修补预算赤字上进展缓慢，可能让该国丧失最高的AAA信用评级。

标准普尔确认了英国的AAA主权信用评级，但也维持负面展望。

“展望仍为负面，反映出若英国经济和财政表现较我们当前的预期更为疲弱，有三分之一的机率会遭降评，”标准普尔在声明中称。

穆迪在2月调降英国的AAA评级，这对承诺要保护该国信用评级的保守党政府来说相当难堪。

但较预期迟缓的经济增长意味着英国政府在恢复英国财政体质的进度上落后。

标准普尔周五表示，预期英国经济在2013年至2016年间每年平均增长1.6%，略低于英国独立预算监管机构上月公布的预估。

惠誉3月时表示，可能在4月底前调降英国的AAA评级。

英国财政部一名发言人士指出，标准普尔谈到政府修复财政赤字的决心若有所改变，可能造成评等调降。

“这提醒了政府不能逃避问题，”该发言人士称。

“要解决十年来累积的债务并不容易。虽然这很花时间，但我们仍在慢慢稳健地在解决国家的经济问题。”(完)

(编译 王冠中; 审校 白云)

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