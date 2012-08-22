标普称中国有能力推出另一轮大规模刺激措施

(以下摘自评级机构标普发布的新闻稿)

新加坡(标准普尔)8月22日--尽管中国经济日趋紧张,但中国今年尚未推出另一轮大规模的刺激计划,不过如果形势急转直下,刺激措施仍是选项之一.

标准普尔今日发布了一份题为"中国在刺激经济方面还有足够能力"的报告.

"在必要时,中国政府仍保有支持经济增长的庞大能力,这有部分要归因於中国拥有可观的金融资产,"标普分析师Kim Eng Tan说.

标普称,一旦目前稳定的失业率骤升,中国政府可能准备对经济挹注资金.若出现这种情况,在中国领导阶层面临换届的时候,损失一些对抗通胀信誉可能将成为次要考量.

"我们仍预计中国2013年实质经济增长为8.2%.不过2012年的增长可能放慢至8%左右,而中国过去几年来的经济增长平均为9.6%."Tan说.

标普这份报告谈及为何有些人认为中国没有能力实施新刺激政策的理由.报告也特别指出这类计划可能效果不佳和加剧通胀预期.(完)

--编译 侯向明/李婷仪;审校 戴素萍/张涛

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