标普：中国大型企业面临财务风险

路透北京10月24日电---评级机构标准普尔周三发布报告称,随着经济增长放缓,大型企业面临显著财务风险的威胁.其中中国国航(601111.SS)(0753.HK)、中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、河北钢铁(000709.SZ)、首钢集团、天津泰达投资控股和中国铁道部等17家企事业单位财务风险"极大".

标普此次依照发债、收入、行业代表等标准选取了107家中国大型企业,涉及了15个行业,其中国有企业占总数的80%左右,整体看,大型公司的盈利能力可能会进一步下降.

标准普尔信用分析师李国宜称,"从信用实力来看,电信及油气行业是15个行业中最强的,竞争地位强劲且财务风险最低;而建筑及工程、煤炭和基建公司更为激进;金属及矿业企业的信用实力中等,但钢铁及铝业面临严峻的挑战."

他并称,中国国有企业近年通过借贷扩张至杠杆水平较高,盈利能力相对较低,反映其股东优势和较低的资金成本有利於其使用债务融资.

在报告中,标普提到,2011年铁道部主要财务指标疲弱,负债对息税及折旧摊销前利润比率为12.3倍,经营现金流利息覆盖比率为3.1倍,但标普强调铁道部面临任何潜在财务压力时极可能从政府中获得支持.

标普认为,中国五大发电集团财务风险目前皆为"很大",但业务状况"较好",而中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国移动(0941.HK)(CHL.N)则是107家企业中评价最优的两家企业,皆获得财务风险"极低"和业务状况"卓越"的评价.该报告并强调上述分析未考虑进政府的特别支持.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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