新闻稿：标普全球评级解答中国加强资本管控的影响和目的

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香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。

标普全球评级亚太区首席经济学家Paul Gruenwald说：“中国应对资本外流压力有三个不理想的选择，分别是允许人民币加快贬值，尽一步消耗官方外汇储备，以及加强资本管控。政府近段时间似乎更加偏重于资本管控。”

中国近几周实行了一系列新措施，包括针对大额境外投资设置上限，针对个人境外汇款增加手续，以及针对银行外汇交易施加更严格的要求等。

这些措施的目的是为了缓和资本外流带来的冲击。如果美元汇率和利率继续走强，吸引新兴市场资本，那么资本外流就有可能加速进行。

标普全球评级信用分析师李国宜说：“中国的持续资本外流，可能会给风险更高的受评发债人造成融资困难。但是，大部分受评实体已为美元进一步走强做好准备。受评的中国企业外币债务占其总债务的比例，已经从两年前的30%下降到22%左右。”

资本外流和外汇储备下降，也对中国银行业的融资基础造成影响。

标普全球评级信用分析师廖强说：“外汇储备下降导致中国金融系统的货币供应减少，有可能造成银行间市场的流动性变得更加紧俏，推高中国银行业的融资成本。”

好在中国外币债务占其GDP的比重不高。标普全球评级主权信用分析师陈锦荣据此认为，中国遏制资本外流的目的是提高人们对中国经济增长前景的信心。

陈锦荣说：“决策者防止资本过度外流，是为了稳住信心。如果北京祭出强力措施支持人民币汇率，这个目标就无法实现。此举会导致信心恶化而不是改善，所以我们认为北京不会采取极端措施支持人民币汇率。”