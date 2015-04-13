新闻稿：中国第二例债券违约考验其债券市场纪律--标普

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香港，2015年4月10日—在中科云网科技集团股份有限公司（中科云网）成为内地债券市场首家本金支付违约的发债人后，中国政府构建市场纪律的承诺将面临考验。

标准普尔信用分析师李国宜表示：“任何纾困措施都将削弱中央政府构筑债券市场纪律的努力。在真正的违约案例发生之前，内地债券市场在信用风险和定价上的差异化可能依旧相当有限。”

2015年4月7日，中科云网宣布无法完成债券本金支付。中科云网是一家科技公司，此前主要经营餐饮业。该公司表示，需要再筹集2.406亿元人民币（约合4,000万美元），才能偿付全额约4亿元人民币的本金和利息。

李国宜表示：“中科云网仍有可能实现全额偿付，这是因为该公司正在筹措来自第三方的融资，并加快应收账款回收。此外，上述资金缺口相对较小，且该公司拥有约1.5亿元人民币的信托和银行贷款。”

去年上海超日太阳能科技股份有限公司（超日太阳能）未能按期支付利息，成为内地债券市场首家利息支付违约的发债人。在国有金融公司的支持下，经过债务重组后，该公司债券持有人在违约数月后获得全额偿付。但债券持有人获得全额偿付以牺牲供应商债权人的利益为代价，后者的债权被削减。超日太阳能的案例可能引发中科云网的债券持有人也将迎来类似安排的预期。

中国中央政府通过存款保险制度，划分地方政府融资平台的政府性债务和非政府性债务等措施，正试图逐步降低信贷和其他金融产品的隐性担保。

李国宜表示：“由于经济增长放缓，以及持续产能过剩削弱公司的利润率和现金流，今年违约案例可能上升。尽管货币状况放松，但由于出借人审视信用风险，私营部门中小企业的融资依旧面临挑战。”(完)

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