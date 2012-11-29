标普确认中国‘AA-/A-1+’的主权信用评级

(以下摘自评级机构标普的新闻稿)

11月29日

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--中国独特的成长前景,外部资产部位强劲,政府负债温和,是支持其主权信用评级的主要关键因素.

--这些优势抵销了其中产经济偏低、讯息流动受限、政府持续仰赖直接行政工具来管理经济的相关弱点.

--我们确认中国'AA-/A-1+'的主权信用评级.并确认大中华地区评级为'cnAAA/cnA-1+'

--全球外币和本币长期评级展望为稳定.(完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

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