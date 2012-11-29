标普确认中国‘AA-/A-1+’的主权信用评级

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
(以下摘自评级机构标普的新闻稿)
11月29日
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--中国独特的成长前景,外部资产部位强劲,政府负债温和,是支持其主权信用评级的主要关键因素.
--这些优势抵销了其中产经济偏低、讯息流动受限、政府持续仰赖直接行政工具来管理经济的相关弱点.
--我们确认中国'AA-/A-1+'的主权信用评级.并确认大中华地区评级为'cnAAA/cnA-1+'
--全球外币和本币长期评级展望为稳定.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。