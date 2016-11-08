新闻稿：中国收紧对地方炼厂的管控将可能提升亚洲炼厂利润率--标普

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香港，2016年11月7日—中国加大对其独立炼油厂的审查，这将可能有利于亚太区的其他炼油企业。这些独立炼厂通常为规模较小的地方炼厂。标普全球评级今日发布的报告《中国锁紧对地方炼厂的管控将可能缓解亚洲炼厂压力》如是表示。

标普全球评级信用分析师黄晓丹表示：“中国加大对地方炼厂的审查后，亚洲炼厂的利润率可能再次开始上升。”

2016年上半年亚洲炼厂的利润率下降，这主要是因为来自中国的油品产量上升。而中国油品出口上升很大程度上间接归因于中国首次允许地方炼厂进口原油进行炼油，这使得国家石油公司的油品出口配额上升。

中国政府放缓对这些独立炼厂的原油进口权审批，确保这些炼厂支付消费税，并淘汰产能小的炼厂，这可能减少部分炼厂的产量。这些举措将会抑制区域市场的供应量，进而缓解亚洲炼油行业的利润压力。

黄晓丹表示：“我们认为亚洲炼厂最糟糕的时期已经过去。今年亚洲炼厂业绩不错，这得益于油价上涨对库存带来的正面影响和良好的化工产品价差。我们预计未来12个月内亚洲炼厂将维持强劲的财务表现，如果油价进一步反弹，则业绩可能获得额外助推。”