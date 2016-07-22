标普全球称中国企业债务对全球信贷构成主要尾部风险

路透香港7月21日 - 标普全球周四发布报告称，随着中国依赖企业部门支持经济成长，到2020年全球新增信贷中将有三分之二为中国企业所用。

这份报告强调，中国企业债以及迅速上升的美国杠杆融资为全球信贷的主要尾部风险(tail risk)。到2020年全球未偿企业债将扩大一半，达到75万亿美元。

全球企业债总额中，中国所占比例将由当前的35%提高到43%。

标普全球预计，由于各国政府和央行为了刺激通胀和增长，可能继续采取扩张性货币政策，上述全球信贷的两项尾部风险将持续存在。

“各国央行仍受到一种观点的束缚，即对全球经济而言由信贷拉动的增长是健康的，”报告称。

“越来越多的企业正变得高度杠杆化，引发对其长期债务稳定性的质疑，”报告称，这突显了全球性的企业信贷质量弱化。

标普全球进行的一项全球信贷质量研究显示，参与调查的14,400家非金融企业中至少有40%被认为已高度杠杆化。

研究称，2016-2020年间，中国在全球总债务需求中的占比将达到45%，新增信贷需求占比则为62%，尽管参数已被扩大，但增长将继续依赖债务。

“下行的风险在于原材料，尤其是如果中国当局失去对经济再平衡的把握。”

标普全球还强调了投资者面临全球快速扩大的债券池的风险，债券收益率已因市场对经济增长的焦虑而缩水至负值。

“确实，投资者在买入投机等级的公司债，包括新兴市场的公司债，并在进行展期以获取正值收益......回报变得越来越不可持续。”(完)