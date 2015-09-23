标普道指推出标普中国500指数 全面覆盖境内外上市中国公司

路透香港9月23日 - 标普道琼斯指数（S&P DJI）周三发布标普中国500指数，将全面覆盖A股和境外上市的中国公司股票，务求更准确地反映中国经济的行业构成。该指数已授权工银瑞信开发交易型指数基金（ETF）和指数基金产品。

标普道琼斯指数称，标普中国500指数将包括500家规模最大，流动性最强的中国企业，反映中国经济更广泛的行业构成。A股和境外上市的中国公司股票均有资格纳入。该指数有望成为中国主打的可投资指数。

路透了解到，目前工银瑞信（国际）已与S&P DJI签订了一定期限的排他协议，会推出相关ETF和指数基金产品，今年年底前会推出一只在卢森堡发行的可转让证券集合投资基金（UCITS基金），计划美元与人民币双币发行。

该指数的全球股票指数负责人Michael Orzano评论称，尽管目前市场面临短期挑战，但鉴于中国经济和股市的规模和重要性，中国股市仍然是许多国际投资者的长期投资策略的重要组成部分。

他表示，“通过引入标普中国500指数，我们自豪地重申，我们将投身中国市场，并向全球投资者提供进一步扩展的中国指数工具。”

工银瑞信资产管理（国际）CEO唐华接受路透采访时表示，“这个指数对中国经济的代表性比沪深300和目前任何跟踪中国股票的指数从行业覆盖和GDP覆盖上高出许多。”

他认为，凭借这一指数，全球机构投资者就可投资最佳代表中国经济的上市公司。

S&P DJI旗下推出的标普500指数被广泛认为是衡量美国大盘股最好且唯一的指标，今年6月报告显示，以该指数为基准的资产已达7.8万亿美元，其中有2.16万亿美元通过交易所交易基金（ETF）、共同基金和其它投资产品直接跟踪该指数。（完）