标普道指推出标普中国500指数 全面覆盖境内外上市中国公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月23日 - 标普道琼斯指数（S&P DJI）周三发布标普中国500指数，将全面覆盖A股和境外上市的中国公司股票，务求更准确地反映中国经济的行业构成。该指数已授权工银瑞信开发交易型指数基金（ETF）和指数基金产品。
标普道琼斯指数称，标普中国500指数将包括500家规模最大，流动性最强的中国企业，反映中国经济更广泛的行业构成。A股和境外上市的中国公司股票均有资格纳入。该指数有望成为中国主打的可投资指数。
路透了解到，目前工银瑞信（国际）已与S&P DJI签订了一定期限的排他协议，会推出相关ETF和指数基金产品，今年年底前会推出一只在卢森堡发行的可转让证券集合投资基金（UCITS基金），计划美元与人民币双币发行。
该指数的全球股票指数负责人Michael Orzano评论称，尽管目前市场面临短期挑战，但鉴于中国经济和股市的规模和重要性，中国股市仍然是许多国际投资者的长期投资策略的重要组成部分。
他表示，“通过引入标普中国500指数，我们自豪地重申，我们将投身中国市场，并向全球投资者提供进一步扩展的中国指数工具。”
工银瑞信资产管理（国际）CEO唐华接受路透采访时表示，“这个指数对中国经济的代表性比沪深300和目前任何跟踪中国股票的指数从行业覆盖和GDP覆盖上高出许多。”
他认为，凭借这一指数，全球机构投资者就可投资最佳代表中国经济的上市公司。
S&P DJI旗下推出的标普500指数被广泛认为是衡量美国大盘股最好且唯一的指标，今年6月报告显示，以该指数为基准的资产已达7.8万亿美元，其中有2.16万亿美元通过交易所交易基金（ETF）、共同基金和其它投资产品直接跟踪该指数。（完）
(记者 毕晓雯\赵红梅；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。