新闻稿：标准普尔确认中国“AA-/A-1+”主权评级 展望维持稳定

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香港，2015年11月23日—标准普尔评级服务今日宣布，确认中华人民共和国长期“AA-”和短期“A-1+”的主权信用评级。与此同时，标准普尔确认中国长期“cnAAA”和短期“cnA-1+”的大中华区信用评级体系评级。长期评级的展望维持稳定。汇款和可兑换性评估（汇兑评估）为“AA-”。

中国的评级反映了我们对该国改革议程，经济增长前景及其强劲的外部债务指标的看法。我们衡量上述优势，以及与类似评级的国家相比，中国相对较弱的某些信用因素，例如较低的人均收入和透明度，以及受限制程度较高的信息流动。

中国政府正采取措施支撑其经济和财政弹性。最为重要的是，我们认为中国政府的反腐败运动是改善国家机构和国有企业治理水平的重要举措。在未来，这可能提高法治信心，改善私营部门的经营环境，提高资源配置效率，以及增强社会契约等。

中国政府对预算框架和金融业实施了重大改革。政府似乎还在表示其对商业化经营的国有企业的支持将变得更加有限，今年早些时候国有企业保定天威集团债券违约就是例证。

自上世纪70年底末以来，中国的政策制定使该国获得了持续强劲的经济增长。但部委和国务院之间的协调问题有时会导致不可预测的、突然的政策执行。进而导致不确定性加剧和经济波动。此外，通常由信息自由流动带来的制衡在中国还有所欠缺，这可能导致资源错配，并引发不满情绪。

我们预期，至少到2018年中国经济增长将保持强劲，年增长率为6%或更高，对应的人均实际国内生产总值(GDP)增长率为5.5%。在2018年，我们预计人均GDP将超过9,000美元，2015年人均GDP预估值为7,900美元。未来三年内，我们预计最终消费对经济增长的贡献将上升，使得国内总投资对GDP的比率降至40%以下。我们还预期在此期间中国的信贷增长速度将与名义GDP增长速度大致持平。

中国的外部信用状况依旧构成其重要的信用优势。中国是一个很大的外部债权人；我们预计公共和金融部门持有的金融资产超过外部债务总额的规模约为2015年底经常帐收入的125%。与此同时，我们估算中国外部总资产超过外部债务的规模约为其经常帐收入的96%。中国外部流动性头寸也很强劲。我们预期2016-2018年随着投资下降，国内储蓄维持稳定，中国经常帐盈余将回升至GDP的3%以上。我们预计2016-2018年每年的外部融资需求总额对经常帐收入与可用储备的比率将低于50%。

我们认为人民币在全球使用的不断提升，也将增强中国的外部财务弹性。根据国际清算银行2013年9月发布的 “三年一度央行调查”，人民币已成为1.7%全球即期外汇交易的其中一方交易货币。如果像很多人预期的那样，人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，公共和私人部门债权人对人民币资产的需求或将上升。尽管中国人民银行管理下的人民币汇率机制并不是完全自由浮动的，但过去十年来人民银行扩大了人民币名义汇率的波动弹性，并允许人民币大幅实际升值。

中国正在实施1994年以来最雄心勃勃的财政改革，以改善财政透明度，预算规划和执行，以及地方政府债务管理。改革措施的快速执行可能有助于管理未来两三年财政收入的增长放缓。

2015-2018年，我们预计中国政府将把公布的广义政府赤字对GDP的比率维持在3%以内。但通过发行地方政府债券置换地方政府融资平台的银行贷款，将使得广义政府债务的上升速度快于2015-2018年预算收支平衡所暗示的速度。我们预计这几年每年广义政府债务增长额将介于GDP的2%-6%。

未来几年内由于预期的债务增长，政府债务与GDP的比率可能温和上升。截至2018年底，我们预计广义政府债务净值与GDP的比率将触及24%，高于2015年的约20%。我们预期中国国内大量的流动性将使政府的利息负担维持在相对低位。尽管我们预期利息负担将上升，预计2018年利息负担将升至广义政府收入的2.5%，2015年该比率为1.6%，但政府应当能够轻易应对。

我们认为中国大量国有企业的债务将构成政府或有负债的重要组成部分。尽管国有企业的总债务较高，但多数企业的资产负债表上也拥有较大规模的流动性金融资产。国有企业通常愿意持有上述流动性，作为应对国内因政策转变而带来的突然性信贷状况变化的防御措施，同时承担由此带来的负面代价。

我们认为中国的货币政策大体上是可信的、有效的，该国较低的通胀率记录就是例证。2015-2018年消费者物价指数(CPI)年通胀率可能维持在1%-3%。虽然国务院对利率政策拥有最终发言权，但我们认为人民银行也拥有显着的操作自主性，尤其在公开市场操作方面。这些操作通过大致有效的银行间市场，以及规模很大且快速扩张的国内债券市场，影响经济运行。今年银行存款利率的自由化是一项重要改革，可能进一步改善中国的货币政策传输作用。

稳定的展望基于我们认为未来几年内中国的政策议程将提升该国经济应对动荡的弹性。这一看法假定消费将成为中国经济增长的主要推动力量，信贷增长将大致持平名义GDP增长率。

如果人民银行出台的改革措施，使得对市场化宏观经济管理工具的依赖大幅提升，我们可能上调中国评级。提高透明度，改善信息可获得性，深化金融市场的自由化，以及人民币更多地用于官方储备管理，将支持上述改革。