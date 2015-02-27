标普预计中国地产商债务违约风险上升 更多企业或遭降评

路透香港2月26日 - 标普周四表示，预计中国今年会有更多地产开发商评级遭调降，并认为随着地产业销售疲弱以及融资选择有限，这些公司债务违约的风险上升。

中国房地产市场减速，而且开发商佳兆业(1638.HK)推迟支付债券利息，已然惊扰亚洲公司债市场。但标普警告称，房地产企业很可能还会面临更多困难。

“我们预计违约机率总体将上升。该行业正出现分化，有些开发商会更强大，但整体来看，也有更多开发商日渐衰弱，”标普企业评级主管Christopher Yip在电话会议中表示。

标普预计，2015年中国房地产销售降幅最高将达5%，2014年下降7.8%，2013年则激增27%；预计今年下半年房价将回稳。

Yip补充称，如果佳兆业提议把离岸债务大幅减记作为债务重组的一部分，那么将削弱投资者对中国房地产业高收益债券市场的兴趣。

“整体来说，这会影响到投资者对高收益债券的兴致。投资者将仔细斟酌，深度分析投资标的。”

但Yip仍预计，明年中国地产商发行的离岸债券规模将较2015年增长一倍，到2018年和2019年将触顶，届时年发行规模将达120亿美元。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。