标准普尔将塞浦路斯评级从选择性违约升至CCC+

路透纽约7月3日 - 债信评级机构标准普尔周三将塞浦路斯主权信贷评级从选择性违约上调至CCC+，此前该国完成了标准普尔认定的不良债券的交换。

塞浦路斯进行了10亿欧元(13.0亿美元)的债券交换，这是与欧盟、欧洲央行与国际货币基金组织(IMF)共同制定出的财务调整计划的一部分。

标准普尔曾于6月28日表示，债券交换应有助于缓解塞浦路斯财务流动性的压力，一旦完成后，将把该国评级重新调升至CCC+。

标准普尔补充称，尽管进行了上述所有财务操作，“但该国经济前景依旧艰难。”

标准普尔在声明稿中指出，虽然发现离岸天然气田有利于未来成长，但是由于公众及金融服务料将下滑，恐将导致这些领域以及房地产和旅游业等方面的“就业明显减少”，而这些领域占该国国内生产总值(GDP)超过50%。

该评级机构预计，2013至2016年间，塞浦路斯经济将萎缩约20%。

标普称，评级展望为稳定。目前评级较违约之前高出一级，因三大金主额外提供10亿欧元财务援助后，已经立即舒缓流动性紧张情形。

标普称，评级较违约前高出一级的另外一个原因，在于塞浦路斯将到期日为6月28日的18亿欧元债券推迟一年到期，至2014年7月1日。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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