全球公司债违约案例增长达到2009年以来最快--标准普尔

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透纽约6月12日 - 标准普尔在周五公布的研究报告中表示，年内迄今的全球公司债违约案例增速达到2009年以来最快。
今年迄今有50家公司出现债务违约，几乎是上年同期的两倍。2014年全年共有60家公司违约。
研究显示，2015年有超过一半的违约事件发生在美国。
“目前市场波动性显然很大，”标准普尔全球固定收益研究部门主管Diane Vazza对路透表示。
最新研究表明，美国有29家公司发生债务违约，新兴市场有12家，欧洲七家，“其他发达”国家债务违约的公司有两家。
标普认定全球有164家公司存在违约风险，指称它们是“薄弱企业”。
“薄弱企业”数量最多的是油气业和金融业，在这164家有违约风险的企业中各占约15%，传媒和娱乐业的比例约为13%。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
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