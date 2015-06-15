版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 15日 星期一 12:17 BJT

全球公司债违约案例增长达到2009年以来最快--标准普尔

路透纽约6月12日 - 标准普尔在周五公布的研究报告中表示，年内迄今的全球公司债违约案例增速达到2009年以来最快。

今年迄今有50家公司出现债务违约，几乎是上年同期的两倍。2014年全年共有60家公司违约。

研究显示，2015年有超过一半的违约事件发生在美国。

“目前市场波动性显然很大，”标准普尔全球固定收益研究部门主管Diane Vazza对路透表示。

最新研究表明，美国有29家公司发生债务违约，新兴市场有12家，欧洲七家，“其他发达”国家债务违约的公司有两家。

标普认定全球有164家公司存在违约风险，指称它们是“薄弱企业”。

“薄弱企业”数量最多的是油气业和金融业，在这164家有违约风险的企业中各占约15%，传媒和娱乐业的比例约为13%。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐