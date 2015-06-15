全球公司债违约案例增长达到2009年以来最快--标准普尔

“目前市场波动性显然很大，”标准普尔全球固定收益研究部门主管Diane Vazza对路透表示。

“薄弱企业”数量最多的是油气业和金融业，在这164家有违约风险的企业中各占约15%，传媒和娱乐业的比例约为13%。(完)