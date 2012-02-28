标普将欧洲EFSF评级展望下调至负面

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月27日电---评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)展望下调至负面,指称部分支持EFSF的国家信用状况降低.
标普再度确认EFSF长期评级为AA+,但将其展望从"发展中"下调至"负面",意味着该机构可能在未来两年内调降EFSF评级.标普1月时将EFSF的评级从AAA下调.
标普称,其怀疑EFSF无法进行信用增级,并称EFSF的负面展望呼应了其担保国法国和奥地利的负面展望.标普在今年稍早摘掉了这两个国家的AAA最高评级.
标普在声明中表示,"由於缺乏进一步进行信用增级,如果我们将EFSF任何AAA或AA+评级成员国的长期主权债信评调降至AA+以下,那麽我们或会下调EFSF的评级."
担保国除法国和奥地利之外,还包括德国、荷兰、芬兰和卢森堡.
EFSF是由欧元区各国於2010年所创,用於向陷入资金困境的成员国提供紧急贷款.EFSF的有效放贷能力为4,400亿欧元(5,893.8亿美元),依赖欧元区AAA或AA+评级的成员国担保.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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