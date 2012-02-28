标普将欧洲EFSF评级展望下调至负面

路透纽约2月27日电---评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)展望下调至负面,指称部分支持EFSF的国家信用状况降低.

标普再度确认EFSF长期评级为AA+,但将其展望从"发展中"下调至"负面",意味着该机构可能在未来两年内调降EFSF评级.标普1月时将EFSF的评级从AAA下调.

标普称,其怀疑EFSF无法进行信用增级,并称EFSF的负面展望呼应了其担保国法国和奥地利的负面展望.标普在今年稍早摘掉了这两个国家的AAA最高评级.

标普在声明中表示,"由於缺乏进一步进行信用增级,如果我们将EFSF任何AAA或AA+评级成员国的长期主权债信评调降至AA+以下,那麽我们或会下调EFSF的评级."

担保国除法国和奥地利之外,还包括德国、荷兰、芬兰和卢森堡.

EFSF是由欧元区各国於2010年所创,用於向陷入资金困境的成员国提供紧急贷款.EFSF的有效放贷能力为4,400亿欧元(5,893.8亿美元),依赖欧元区AAA或AA+评级的成员国担保.(完)