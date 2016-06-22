随着欧洲央行放宽政策 欧元区改革努力半途而废--标普

路透伦敦6月21日 - 评级机构标普周二表示，欧元区各国政府对于经济改革的努力已然松懈下来，因为欧洲央行超宽松货币政策已经推动融资成本降至纪录低位。

标普欧洲、中东和非洲地区(EMEA)的高级分析师Moritz Kraemer在伦敦讲话时称，公债收益率和他们进行结构性改革意愿之间有密切关系。

欧洲央行1.7万亿(兆)欧元资产购买计划已帮助推低区内公债收益率(殖利率)，其中八年以内到期的德国公债收益率均为负数。

“随着欧洲央行放宽政策，各国政府所有这些(改革)努力实际已半途而废，”Kraemer在欧洲货币杂志(Euromoney)主办的一次论坛上表示。

欧洲央行的决策者一直敦促各国政府利用宽松的融资条件实施改革，并确保欧元区缓慢的经济复苏变得更加持续。

但“当压力消失的时候，行动也随之消失了，”Kraemer说。

Kraemer说，在正常的利率环境下，欧元区政府预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例应该会高出1.5-2个百分点，这将促使很多国家将改革提上议程。

“意大利预算赤字与GDP的比例将不是接近3%，而是接近5%，德国显然将不会有预算盈余。”

标准普尔本月稍早表示，如果处于纪录低位的利率升至更加正常的水平，多个主要经济体的信用评级或评级前景可能会被下调。(完)