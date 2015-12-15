标普警告称欧洲一体化进程面临反转威胁

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦/法兰克福12月14日 - 标准普尔周一表示，面对难民的大量涌入，欧盟国家对于推进一体化并不积极，而且英国可能退出欧盟，这都将在最终损害到欧洲同盟的信誉。
“有越来越多的迹象反映出，欧洲一体化的长期进程可能止步。”评级机构标普在报告中指出了欧盟涣散瓦解的风险。
“事实上，多重讯号显示欧盟一体化可能反转，”标普说道，提及希腊是勉强避过被踢出欧元区，难民危机还有法德伙伴关系的衰弱。
虽然标普认为难民涌入本身不会损及欧盟国家的信誉，但对欧洲政治团结提出质疑，标普称这构成未来信贷风险。
标普还指出，难民危机和近期发生的巴黎恐袭，事件本身不太可能给欧洲国家信用评级造成直接负面影响。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。