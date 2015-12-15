标普警告称欧洲一体化进程面临反转威胁

路透伦敦/法兰克福12月14日 - 标准普尔周一表示，面对难民的大量涌入，欧盟国家对于推进一体化并不积极，而且英国可能退出欧盟，这都将在最终损害到欧洲同盟的信誉。

“有越来越多的迹象反映出，欧洲一体化的长期进程可能止步。”评级机构标普在报告中指出了欧盟涣散瓦解的风险。

“事实上，多重讯号显示欧盟一体化可能反转，”标普说道，提及希腊是勉强避过被踢出欧元区，难民危机还有法德伙伴关系的衰弱。

虽然标普认为难民涌入本身不会损及欧盟国家的信誉，但对欧洲政治团结提出质疑，标普称这构成未来信贷风险。

标普还指出，难民危机和近期发生的巴黎恐袭，事件本身不太可能给欧洲国家信用评级造成直接负面影响。（完）