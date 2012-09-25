标普下调今明两年欧元区经济增长预估

(以下摘自评等机构标准普尔的新闻稿)

9月25日---标准普尔周二称,目前预计欧元区2012年国内生产总值(GDP)将下滑0.8%,2013年零增长.预计西班牙明年将萎缩1.4%.

标普7月的预估是,欧元区经济2012、2013年分别下滑0.7%和增长0.3%,西班牙经济明年下滑0.6%.

"近期的经济指标持续显示欧洲境况困顿.数字证实了我们的观点,也就是从2010年最後一个季度开始经历了三个季度负增长或零增长後,欧洲正进入新一轮衰退.但国家与国家间的前景不尽相同."标普欧洲、中东和非洲部门首席分析师Jean-Michel Six表示.

"我们预期2013年法国和英国又将经历成长非常疲弱的一年,意大利和西班牙产出也将进一步下滑."Six在今天发布的报告中表示.报告题为"欧元区出现新的经济衰退--已确认".

欧洲少数国家的表现仍是亮点:瑞士、瑞典和比利时等较小的开放型经济体仍展现出一定的韧性.(完)

--编译 程琳/洪曦;审校 田建华/程琳

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