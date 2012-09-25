标普下调今明两年欧元区经济增长预估

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
(以下摘自评等机构标准普尔的新闻稿)
9月25日---标准普尔周二称,目前预计欧元区2012年国内生产总值(GDP)将下滑0.8%,2013年零增长.预计西班牙明年将萎缩1.4%.
标普7月的预估是,欧元区经济2012、2013年分别下滑0.7%和增长0.3%,西班牙经济明年下滑0.6%.
"近期的经济指标持续显示欧洲境况困顿.数字证实了我们的观点,也就是从2010年最後一个季度开始经历了三个季度负增长或零增长後,欧洲正进入新一轮衰退.但国家与国家间的前景不尽相同."标普欧洲、中东和非洲部门首席分析师Jean-Michel Six表示.
"我们预期2013年法国和英国又将经历成长非常疲弱的一年,意大利和西班牙产出也将进一步下滑."Six在今天发布的报告中表示.报告题为"欧元区出现新的经济衰退--已确认".
欧洲少数国家的表现仍是亮点:瑞士、瑞典和比利时等较小的开放型经济体仍展现出一定的韧性.(完)
--编译 程琳/洪曦;审校 田建华/程琳
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