专访：没有理由重新考虑英国评级展望--标准普尔主权评级主管

路透伦敦3月30日 - 标普全球评级(S&P Global)主权评级主管Moritz Kraemer周四称，该机构认为英国启动退欧并不意外，而且最近几个月没有发生什么事，会使其重新考虑英国负面的前景展望。

去年英国公投退欧后，标准普尔随即将英国AAA级债信评等下调两个级距，这是标准普尔首次对高评级国家作出这么大的评级下调。

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。

Kraemer称，特雷莎·梅的讲话大致符合预期，“没有意外”，不过她的语调“更柔和”。

“(欧盟)各国政府知道他们必须诚心诚意地进行(英退)磋商，”他告诉路透。

英国经济对于英退进程所致不确定性的反应，要比多数经济学家之前预期的有韧性得多，包括标普经济学家在内。

这就让人质疑标普给出的负面展望是否仍然合适。负面展望意味着进一步下调评级的机会更大。

Kraemer认为还仍然合适。“近期我们并未看到能让我们重新考虑英国评级负面展望的因素，”他表示。

这一状况本周又进一步复杂化，苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。(完)