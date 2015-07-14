标准普尔称若希腊协议坚实 可能很快上调该国评级

路透伦敦7月13日 - 标准普尔首席欧洲主权评等分析师Moritz Kraemer称，若周一就希腊五年来第三轮欧元区纾困方案开启谈判的计划看起来坚实，标普可能“很快”就会调高希腊的信用评级。目前希腊的主权评级已跌至谷底。

Kraemer告诉路透，尽管标普的长期基本认定仍认为希腊最终会离开欧元区，但周一的协议已降低了希腊立即退欧的风险，且下一、二周可能就会见到他们将目前为“CCC-”的希腊评级上调。

“可能相当快，”Kraemer称。“如果有坚实可靠的计划，让我们认为有助恢复该国经济增长，并让金融系统再度发挥作用，那么这比中期债务可持续性的问题更重要。”

目前对Kraemer和标普来说，关键问题在于希腊政府是否能推动协议通过议会而又不致在议会失去多数地位。若在议会失去多数的支持，将迫使政府下台或重组。

“我们未改变对希腊退出欧元区机率的看法，不过时间框架可能推后了。”(完)

(编译 张若琪 审校 李婷仪)

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