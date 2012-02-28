标普下调希腊长期评级至选择性违约

由於债券置换,希腊评级被标普下调至选择性违约 标普称债务交换完成後,评等将调至"CCC"

路透雅典2月27日电---评级机构标准普尔周一下调希腊长期评级至"选择性违约",这是继该国宣布债券置换计划以减轻债务负担後,第二家宣布调降其评级的机构.

标普称,待债务交换完成,可能将希腊主权信用评级上调至投机级别"CCC".

标普提到,"在希腊政府追溯性地实施集体行动条款(CAC)後,我们把希腊主权信用评级下调至'选择性违约'."

该机构表示,希腊政府此举令受影响债务的原有条款发生改变,换债也变成了"不良债务重组".

希腊上周五正式启动债务置换.根据协议规定,债券持有人将把所持希腊债券名义价值减记53.5%,实质损失达约74%.

标普称,若有足够多的债券持有人不接受债券互换条件,希腊将面临立即偿债违约.

该评级机构对"选择性违约"的定义为,债务人对某项或某类债务有选择地违约,但将继续及时地履行其他项或其他类别的偿付义务.

雅典称,标普的降级之举已在预料之中,不会损及国内银行业,因央行已对此提列拨备.

希腊财政部在声明中谈到,"降评不会对希腊银行业系统产生任何影响,因希腊央行已准备好应对降评可能对流动性产生的任何影响."

在标普宣布调降评级前,惠誉在上周已下调希腊长期评级至高於违约的最低级别,因该国实施换债计划.

标普亦称,即使希腊结束重组,将该国评级上调至"CCC",仍将反映出该机构对希腊经济增长前景不明朗及公共债务依然沉重的看法.(完)