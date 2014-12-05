标题新闻：标普将爱尔兰信贷评等由"A-/A-2"上调至"A/A-1"，展望为稳定，指经济成长前景稳健

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
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路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。