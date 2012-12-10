标普预期2013年意大利经济继续萎缩 经济改革面临政治风险

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透米兰12月7日电---评级机构标准普尔周五表示,其认为遭受衰退打击的意大利经济很有可能不会在2013年下半年复苏,而是会继续萎缩.
"我们预期意大利经济将在2012年和2013年收缩,之後恢复缓慢增长,国内生产总值(GDP)年增幅不会超过1%."标准普尔在声明中表示.
"我们认为,短期内经济增长面临的主要制约因素包括信贷环境紧张和财政阻碍,以及外部需求方面的不确定性."
标普对意大利主权信用评级为BBB+,展望为负面.
该机构称,政治不确定性是意大利公共财政前景面临的另一个不利因素.
"我们特别注意到,下届联合政府是否仍会推进现任政府提出的结构性改革进程,仍存在不确定性."标普称.
意大利将於2013年举行全国选举.
标普称,若意大利经济在2013年确实如该机构预期般未能复苏,那麽随之而来的风险可能导致该国债务负担增加,并促使标普调降该国信用评级.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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