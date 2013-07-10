标准普尔下调意大利债信评等至BBB 展望仍为负面

* 标准普尔将意大利评级从BBB+下调至BBB，因经济增长前景疲弱

* 意大利总理莱塔表示该国仍受到观察

* 意大利财政部本周最多将标售160亿欧元公债

路透纽约/罗马7月10日 - 债信评级机构标准普尔周二将意大利主权债信评等从BBB+下调至BBB，但维持评级展望为负面，指因担心意大利陷入二战后最严重经济衰退的前景。

此声明推低欧元。在该声明发布一天后意大利将标售95亿欧元国库券，两天后计划最多标售65亿欧元中长期公债。

标准普尔在声明中称，“评级反映了经济进一步疲弱成长对意大利经济结构和经济韧性的影响的看法，它损害了货币传导机制。”

标准普尔提到，在全球金融危机爆发前的2007年第四季至2013年第一季，意大利经济产出萎缩8%，而数据预示全年经济成长大幅下滑。

标普调降意大利全年经济预估至萎缩1.9%，与国际货币基金组织(IMF)上周的预估相一致。

经济衰退会令意大利总理莱塔更加难以在实现欧盟规定预算目标的同时，兼顾联合政府内部中右翼党派的减税要求。

霍普金斯大学的高级国际研究学院(SAIS)欧洲问题研究教授Erik Jones表示，“从政治角度来说，这件事来得不合时宜，目前正值联合政府内部因税收政策闹得高度紧张。”

他说，“一贯后知后觉的评级机构一觉醒来，终于发现意大利无法实现赤字目标这个事实。”

莱塔本人则表示，降级显示意大利仍远未走出长期低迷态势。

他周二在RAI国家电视台的一个谈话节目上表示，“这证实情况还很复杂，意大利仍受到特别观察。”

意大利政府通过了一连串严厉的增税节支举措以控制财政赤字，且该国政府已不再受到欧盟特殊超额赤字程序(excessive deficit procedure)的限制，莱塔希望这将缓解预算压力。

但标准普尔表示，意大利的主要问题在于缺少结构性改革，无法让经济实现持续成长。

标准普尔称，“在我们看来，经济成长缓慢很大程度上归因于意大利就业和产品市场的僵化。”

惠誉给予意大利的债信评级为BBB+，展望为负面；穆迪给予该国Baa2的评级，展望亦为负面。(完)

(编译 于春红/梁睿雪; 审校 张明钧/郑茵)

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