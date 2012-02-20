标普确认日本AA-评级 但予下调警告

* 日本国会分歧令政策进程放缓

* 关於加税议题,政府苦於赢得支持

* 日本债务负担为主要经济体中最重

路透东京2月20日电---标准普尔周一警告道,如果日本经济增幅小於预期,或者公共债务持续增加,那麽其将下调日本主权评级,该国不受欢迎的政府正艰难地寻求人们对增税的支持.

该评级机构确认日本评级为AA-,评级展望为负面,但也警告道,加税并不能解决推高日本福利支出并增加政府资金压力的结构性问题.

日本债务负担为工业化经济体中的最高水准,而且该国可能无法将大规模减支和加税措施推後很长时间,因为欧债危机给全球经济带来威胁.

"如果该国政府的债务状况仍按当前趋势发展,或者开始有损该国的外部地位,那麽我们也将考虑下调其长期和短期评级,"标普发表声明称.

"另一方面,如果政府能够实施强劲且可持续的财政整固,那麽我们可能将展望修正至稳定."

标准普尔和惠誉均对日本作出"AA-"的评级,以及负面的评级展望.穆迪对日本的评级为同等的"Aa3",但展望为稳定.

三大评级机构对日本的评级均比最高的AAA级低三个级距.

根据标普声明,若实质人均国内生产总值(GDP)增幅跌破标普预估的1.2%,或使日本评级遭降.

去年底,日本执政的民主党同意了提高消费税以覆盖福利支出的时间表.该党表示,将在2014年4月将消费税率由5%提高至8%,随後到2015年10月提高至10%.

日本首相野田佳彦须得到反对党的投票支持,才可在议会通过增税法案,但反对党目前拒绝合作,因其寻求强推选举.

标准普尔称,提高消费税或有助於缩小收入缺口,但不会改变持续推高福利成本的日本老龄化状况.

根据政府估计,即便将消费税率提高至10%,也不足以降低公共债务与GDP之比,这方面日本在工业化国家中最为糟糕,日本的债务规模几乎达到其5万亿(兆)美元经济总量的两倍.

标普并称,日本外汇储备中拥有充足的外部资产,且经常帐盈余,但这并不支持对其的评级.(完)

--编译 许娜/丁琦;审校 张明钧/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。