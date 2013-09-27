标普警告若日本无法缩减预算赤字恐遭降评

南非财长戈尔丹称没有被召回 “只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透东京9月27日 - 标准普尔周五表示，日本若无法缩减预算赤字，债信评级可能会被下调。一位标普高层指出，然而，即使日本首相安倍晋三的政策进展顺利，日本也无法在2020财年前达到基础财政平衡的目标。
标准普尔亚洲主权评级主管小川隆平向记者表示，标准普尔仍对日本福利改革规模以及能够减支的幅度感到质疑。
安倍晋三预定在10月1日宣布日本消费税将在4月由5%上调至8%，以支应福利支出。
标准普尔给予日本AA-评级，较最高评级AAA低了三个级距。评级展望为负面，意味有可能下调。(完)
(编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
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