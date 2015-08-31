标普下调多种金属价格预估 将检视部分矿商评等

路透墨尔本8月31日 - 标准普尔周一警告道，可能在未来一周修改部分矿商的信用评级。此前标普下调了对铝、铜、锌、镍和金价的预估，并预计金属价格将继续动荡。

标普将2015年剩余时间和2016年的镍价预估下调了近25%，分别至每磅5美元和5.50美元，调降幅度为这些金属中最大。而这可能会影响巴西淡水河谷(VALE5.SA)和俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)的评级。

标普将2015年剩余时间的铝价预估下调了18%至每磅0.70美元，并将2016年铝价预估下调了12%至每磅0.75美元。该机构还将2015年剩余时间、2016年和2017年铜价预估下调了11%至每磅2.40美元。

但标普将今年剩余时间的铁矿石价格预期上调了5美元至每吨50美元，并预计铁矿石价格将在2016年守在该水平。

“目前，我们预计将只会有选择地对一些评级采取行动，”标普称，这要看各家公司通过削减支出和股东红利来应对价格下跌的灵活程度。

“不过，我们预计大宗商品价格仍将非常动荡，中国经济放缓已增强了不确定性；我们将继续密切关注企业未来几个月吸收冲击的能力。”

标普目前预计未来两年金价平均将达每盎司1,150美元，低于上次预期的1,200美元。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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