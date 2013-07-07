标普下调葡萄牙主权债信评等展望至负面

路透纽约7月5日 - 评级机构标准普尔周五将葡萄牙主权债信评等展望自稳定下调至负面，因政局不稳担忧或导致该国脆弱的经济偏离轨道。

“在我们看来，本周多位部长辞职，让本已面临挑战的决策环境更加复杂化，这表明，相较于我们2013年3月调整该国评等展望为稳定，现在可操作的空间更小，”标普在一份声明中称。

“评等展望的调整反映出我们认为，如果不断升温的政治不确定性导致其结构性财政调整进程放慢，并破坏了国际贷款人的支持，那么我们可能会下调该国主权评等，”该声明补充称。

标普亦确认葡萄牙长期主权债信评等为BB。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)曾称他相信政府能够渡过财政部长和外交部长辞职导致的困境，但此次危机引发外界质疑葡萄牙能否遵守进一步削减支出的承诺，以及其是否有能力在明年退出780亿欧元的援助计划。

即便在此次危机前，国际货币基金组织(IMF)警告称，葡萄牙债务头寸“十分脆弱”。该国债务规模料在2014年达到相当于国内生产总值(GDP)的124%附近的峰值水准。

穆迪对葡萄牙的主权债信评等为Ba3，展望负面。惠誉对该国的评等为BB+，展望亦为负面。(完)

(编译 侯向明; 审校 艾茂林)

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