新闻稿：中国银行业问题资产持续上升势将拖累2016年银行利润--标普

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香港，2016年4月8日—大型中资银行由于净息差收窄和信用成本上升，2016年整体利润势将下滑，这也将是2003年以来的首次下滑。标准普尔评级服务今日发布的报告《随问题资产攀升，中国银行业利润将迎来下降》如是表示。2015年多数获评级银行的利润增速和资产质量下降，2016年情况可能更糟。

2015年中国“五大”商业银行的利润增长率低于1%，逊于2014年的6.5%，平均资产回报率下降约10个基点。这“五大”商业银行为：中国工商银行股份有限公司（工商银行），中国银行股份有限公司（中国银行），中国建设银行股份有限公司（建设银行），中国农业银行股份有限公司（农业银行）和交通银行股份有限公司（交通银行），这五家银行的总资产占中国银行业资产总额的比重约为40%。在我们对“大型”银行的分析中，我们也将其他三家我们提供评级的大型商业银行包括在内，它们是招商银行股份有限公司（招商银行），上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）和中国民生银行股份有限公司（民生银行），这八家银行利润增长率的加权平均值为1.25%。

银行评级面临不同程度的下调压力。我们认为未来一年评级分化将加剧，每家银行所受影响取决于各自相较于行业整体的表现，以及可能获得政府支持的力度。我们注意到当前宏观经济，总体信用状况，以及中国主权评级均面临负面压力。

我们对问题资产的定义包括不良贷款和关注类贷款，这使我们了解银行信用质量的整体状况。2015年获评级大型银行的问题资产比率从4.1%升至5.1%，同时，鉴于正常类及关注类贷款迁徙率持续上升，我们认为最糟糕的情况可能还未到来。我们还关注不良资产，包括不良贷款、逾期90日未减值贷款和抵债资产。