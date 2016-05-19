新闻稿：获评级的中国国有企业的流动性状况将保持足够--标普

香港《经济日报》：特朗普挑拨欧盟 世界秩序乱了？
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年5月18日—尽管中国正在推进供给侧改革，但中国中央和地方政府仍将为大部分国有企业提供持续的流动性支持。标普全球评级在今日发布的报告《尽管近期政策变动，但获评级中国国有企业的流动性状况大致保持足够》如是表示。
标普全球评级信用分析师胡力舟表示：“我们评级的多数国有企业将继续获益于大规模银行借贷工具，有时候即使这些企业的债务偿付能力趋弱，也能获得贷款。这将有助于国有企业在未来12-24个月内维持足够的流动性状况。”
我们认为，多数我们提供评级的中国国有企业获得某种形式的持续支持，这有利于它们的流动性状况。此类支持最典型的例子是政府持续的现金支持，以及来自国有银行或机构的融资。我们看到很多例子，尽管借款的国有企业的财务杠杆上升，却仍能够以非常有限的抵押品甚至没有抵押品的情况下，获益于银行（多数为国有银行）不间断的贷款。
获评级国有企业仍能够获得持续的流动性支持的关键原因是多数国有企业为重要的行业领导企业，对相关政府而言具有重要经济意义。许多国有企业还帮助实现经济发展和社会稳定等特定政府目标，并且被视作行业领袖。
报告还指出，随着供给侧改革的推进，引导劳动力和资源流向经济体内更高效的部门，维持亏损国有企业的动力可能会继续减弱。此外，一些地方政府财务杠杆的不断上升也可能削弱政府为国有企业提供持续支持的能力。
胡力舟表示：“如果中国政府决定采取更加激进的方式推进供给侧改革，允许大范围国有企业重组或违约，我们预期将会有多得多的国有企业面临政府支持减弱的情形。在该情形下，一些我们评级的国有企业也将面临压力，尤其是在产能过剩的竞争性行业更是如此。但我们认为出现该情形的可能性较低。”(完)
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