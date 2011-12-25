版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 07:52 BJT

标普欧元区评级报告料1月出炉--消息

两名独立的欧洲政府消息人士对路透表示，预计标准普尔将於1月发表关於15个欧元区国家债信评级的决定。"我们从标准普尔得到了非正式的信号，显示其将於1月发布，"其中一名消息人士表示。他补充道："在我们进行的对话中，如果体会言外之意，他们已经透露了这样的打算。"路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐