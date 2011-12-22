标普调降匈牙利评级至垃圾级

标准普尔周三将匈牙利长期信用评级调降一个级距至BB+，原因是政策存在不可预知性，这增加了该国政府调整非常规政策并与国际贷款方达成协议的压力。标普是继穆迪後一个月内第二家调降匈牙利评级的机构，其将匈牙利债信评级调降至垃圾级，评级前景负面。路透