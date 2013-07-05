欧洲个股：标普下调诺基亚评级一个级距至B+，称收购诺西股权带来现金流压力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
IFR伦敦7月5日 - 标准普尔周五将诺基亚评级从BB-下调一个级距至B+，称诺基亚在同意以17亿欧元(22亿美元)收购西门子在双方合资企业诺基亚西门子通信(NSN)的股权后 ，将面临净现金方面的压力。
“目前我们预计，2013年底诺基亚的净现金可能低至13亿欧元。”标普称。
其表示，评级展望为稳定是假设了现金损失大幅缩减，且市场份额会逐步提升。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。