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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 18:21 BJT

欧洲个股：标普下调诺基亚评级一个级距至B+，称收购诺西股权带来现金流压力

IFR伦敦7月5日 - 标准普尔周五将诺基亚评级从BB-下调一个级距至B+，称诺基亚在同意以17亿欧元(22亿美元)收购西门子在双方合资企业诺基亚西门子通信(NSN)的股权后 ，将面临净现金方面的压力。

“目前我们预计，2013年底诺基亚的净现金可能低至13亿欧元。”标普称。

其表示，评级展望为稳定是假设了现金损失大幅缩减，且市场份额会逐步提升。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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