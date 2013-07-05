欧洲个股：标普下调诺基亚评级一个级距至B+，称收购诺西股权带来现金流压力

IFR伦敦7月5日 - 标准普尔周五将诺基亚评级从BB-下调一个级距至B+，称诺基亚在同意以17亿欧元(22亿美元)收购西门子在双方合资企业诺基亚西门子通信(NSN)的股权后 ，将面临净现金方面的压力。