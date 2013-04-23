标普称调降日本评级的可能性超三分之一

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月23日 - 评级机构标准普尔周二表示，其调降日本主权信用评级的可能性超过三分之一，因为日本政府重振经济并结束通缩的努力能否成功仍不确定。
“调降评级的前景源自政府近期的举措伴随的风险，以及围绕这些举措能否成功的不确定性，”标普在报告中称。
“日本首相安倍晋三的‘安倍经济学’，即帮助日本摆脱通缩以及激励经济增长的计划有三大支柱：大胆的货币放松、财政举措激励增长、以及促进民间部门投资的策略，”标普称。
“安倍晋三预计能重振经济的三大引擎中，目前只有放松货币政策全速前进。其他仍未有动静。”
标普对日本长期主权债信评级为AA-。(完)
(编译/审校 徐文焰/王丽鑫/张明钧)
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