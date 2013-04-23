标普称调降日本评级的可能性超三分之一

路透东京4月23日 - 评级机构标准普尔周二表示，其调降日本主权信用评级的可能性超过三分之一，因为日本政府重振经济并结束通缩的努力能否成功仍不确定。

“调降评级的前景源自政府近期的举措伴随的风险，以及围绕这些举措能否成功的不确定性，”标普在报告中称。

“日本首相安倍晋三的‘安倍经济学’，即帮助日本摆脱通缩以及激励经济增长的计划有三大支柱：大胆的货币放松、财政举措激励增长、以及促进民间部门投资的策略，”标普称。

“安倍晋三预计能重振经济的三大引擎中，目前只有放松货币政策全速前进。其他仍未有动静。”

标普对日本长期主权债信评级为AA-。(完)

(编译/审校 徐文焰/王丽鑫/张明钧)

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